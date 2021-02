Con una lettera al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il primo cittadino di Montalto delle Marche Daniel Matricardi ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la volontà di candidare Ascoli a Capitale italiana della Cultura 2024. «Sono certo che la Città che amministri abbia tutte le caratteristiche per ambire a questo prestigioso traguardo e credo che sia nostro dovere, in quanto amministratori dei Comuni che gravitano su questo territorio, concorrere a sostegno della candidatura» ha scritto Matricardi. Il Comune di Montalto delle Marche sente un forte legame con Ascoli. Dalla tradizione che farebbe risalire l'originaria fondazione di Montalto a patrizi ascolani fuoriusciti al tempo delle invasioni barbariche, a un personaggio di primo piano in Comune tra le due città come Antonio Bonfini, di famiglia patrignonese ma nato ad Ascoli; da Felice Peretti/Sisto V - di cui proprio quest'anno si celebra il quinto centenario della nascita - cittadino onorario ascolano che elevò a ranghi di prestigio numerosi ascolani, agli oltre cinquanta giovani ascolani che si sono formati nella prestigiosa università pontificia del Collegio Montalto a Bologna; dai conti Sacconi del ramo ascolano ma originari di Montalto, ai ben due castelli - Porchia e Patrignone - che onorano la Quintana ascolana. E proprio dai Castelli che sfilano alla Quintana vuole partire Montalto delle Marche per portare il proprio sostegno ad Ascoli. Il sindaco Matricardi è già partito con il coinvolgimento dei Comuni che, come Montalto, sfilano con i propri Castelli nel corso della rievocazione storica ascolana, quindi Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castorano, Folignano, Castignano (con il castello di Ripaberarda), Roccafluvione, Monte Monaco, Monte San Pietrangeli, Venarotta. «L'intento è quello di creare una vera e propria rete ampia e trasversale di soggetti pubblici e privati per supportare una candidatura che può portare valore e indotto a tutto il territorio piceno e regionale. Lo scopo è molto semplice: sostenere e arricchire le iniziative promosse dal comitato tecnico, al quale sottoporremo con entusiasmo la nostra idea per supportare le linee progettuali con ricadute sul territorio conclude il sindaco di Montalto.

