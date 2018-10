CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SENTENZAASCOLI Giorgio Giobbi è colpevole, insieme con Danilo Damiano Chirico, dell'omicidio di Giovanni Albertini. L'ex tabaccaio di piazza del Popolo di 47 anni, in primo grado condannato a 2 anni per lesioni gravi, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d'assise d'appello di Ancona (11 anni e 8 mesi) di omicidio preterintenzionale in concorso con il collaboratore di giustizia Danilo Damiano Chirico a cui è stata confermata la condanna a 12 anni inflitta dal Gup di Ascoli. Anna Maria Teresa Gregori infatti lo aveva ritenuto l'unico...