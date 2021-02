LA SELEZIONE

La sala dei Savi ospiterà per due giorni centinaia di aspiranti attori. È questa la sede dove il regista Giuseppe Piccioni e i suoi collaboratori incontreranno chi vuole prendere parte al film L'ombra del giorno, che il regista ascolano girerà con Riccardo Scamarcio in città dal 15 marzo per circa due mesi. Il casting inizierà con le comparsa: oggi i bambini, dalle 15.30 alle 17.30; per tutti gli altri, dai 20 ai 75 anni, la convocazione è per domani. L'invito è rivolto ai residenti nel Piceno, privi di tatuaggi sul volto o sul collo, di dilatatori, di dreadlocks. I bambini, dagli 8 agli 11 anni, saranno accompagnati dai loro genitori o con una liberatoria. I candidati adulti, muniti di carta di identità e codice fiscale, dovranno dimostrare attraverso un certificato di aver effettuato il tampone rapido negativo entro 24 ore dal casting. La produzione cerca anche attori con cadenza marchigiana: uomini dai 60 agli 80 anni e ragazzi e ragazze dai 35 ai 40. Infine, i responsabili del casting cercano un'attrice locale dai 45 ai 60 anni. Per chi dovrà recitare, la candidatura dovrà arrivare entro domenica a castingfilmpiccioni@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA