La sede locale verrà ampliata e modernizzata

IL PROGRAMMA

ASCOLI Il programma definito dalla Regione per il potenziamento dei Centri per l'impiego prevede anche una serie di interventi strutturali di adeguamento delle attuali sedi, con ampliamenti in particolare per il Centro di Ascoli, a differenza di altre situazioni (come quella di Ancona, Fano e Porto S.Elpidio) per le quali è previsto un trasferimento. Nello specifico, gli interventi programmati nel Piano operativo da ora al 2021 sono mirati a garantire spazi accessibili, accoglienti e adeguati alle attività che vi si svolgono, con la necessità di un ampliamento della superficie disponibile. La necessità di reperire questi ulteriori spazi comporterà costi già preventivati - ai quali si aggiungono quelli per la necessaria ristrutturazione dei locali attuali, così da uniformare anche per quanto riguarda la logistica, l'offerta del servizio sull'intero territorio, regionale. Il programma di investimenti messo a punto dalla Regione, prevede come detto interventi di miglioramento e ammodernamento su tutte le sedi dei Centri per l'impiego, comprensivi di nuovi beni materiali (mobili -arredi per ufficio -accessori); impianti e macchinari; hardware, server, postazioni di lavoro desktop, periferiche, apparati di telecomunicazione e altri dispositivi (per telefonia fissa e mobile, notebook o tablet) oltre agli investimenti sui beni immobili. Le sedi che necessitano di interventi di ampliamento e ristrutturazione sono quelle di Ascoli, di Jesi, di Macerata e di Civitanova. Nella sede ascolana, dunque, si prevedono interventi finalizzati ad ampliare gli spazi disponibili e ad adeguare i locali esistenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In pratica, all'interno del Centro per l'impiego ascolano, così come negli altri, si dovranno realizzare i seguenti spazi logistici: area accoglienza, area di auto consultazione, uffici per colloqui, uffici con alta riservatezza (servizio inserimento mirato), aula per attività di orientamento e aula multimediale dotata anche di impianto di video-conferenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA