LA SCUOLA

COMUNANZA Nuovo anno scolastico a settembre tutti di nuovo in aula. Così ha annunciato la ministra dell'istruzione Azzolina, ma le problematiche da risolvere sono ancora tante. A cominciare da quelle riguardanti gli spazi disponibili necessari per rispettare le misure di distanziamento previste dal protocollo di prevenzione anti covid, sia da un banco all'altro, che tra la cattedra ed i banchi. Disposizioni che prevedono la necessità di spazi più ampi. L'amministrazione comunale di Comunanza guidata dal sindaco Alvaro Cesaroni si è mossa in anticipo e si stanno effettuando i lavori per ottimizzare gli spazi delle strutture già esistenti. Si stanno abbattendo anche tramezzi per ricavare un'aula dove ce n'erano due.

La scuola dell'infanzia

Per la scuola dell'infanzia è in previsione l'allargamento della struttura esistente per la quale sono già iniziati i lavori. Saranno disponibili circa 100 mq in più. In questo modo si riesce a contenere tutto negli stabili scolastici esistenti. «Abbiamo iniziato lo studio per avere spazi più ampi già un mese fa dice Cesaroni poiché vogliamo che tutti i bambini tornino a scuola. Pronti per ripartire a settembre con distanziamenti, percorsi entrata e uscita separati, disinfettanti e quant'altro». Ma per settembre saranno pronti anche gli altri comuni dell'Istituto Scolastico Interprovinciale dei Sibillini, che oltre a Comunanza comprende le sedi di Force, Montefalcone, Smerillo, Montemonaco e Montelparo, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Anche le altre sedi stanno preparando gli spazi secondo le nuove disposizioni governative.

Qui Force

A Force, con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Augusto Curti, tutte le attività scolastiche erano già state concentrate in un'unica struttura antisismica dopo il terremoto del 2016. Ora la situazione va modificata. Si valuterà con la dirigente dell'Isc se utilizzare anche ulteriori spazi a fianco all'attuale sede scolastica come il centro ricreativo o la palestra, oppure Palazzo Canestrari, unico edificio pubblico rimasto agibile dopo il sisma oltre quello scolastico. Insomma per la ripartenza sarà tutto pronto riguardo gli spazi in ogni comune. Molto soddisfatta la dirigente dell'Isc Alessandra Di Mascio. «Ringrazio tutti i sindaci dice - che si stanno adoperando per predisporre l'adeguamento di tutte le strutture per accogliere finalmente a scuola i ragazzi nel prossimo anno scolastico, secondo le nuove disposizioni. Abbiamo già le risorse per l'acquisto dei dpi, come visiere, mascherine e disinfettanti. Riguardo i distanziamenti continua Di Mascio sono praticabili per i bambini e ragazzi dalla primaria in poi, ma sarà molto complicato per i bambini della scuola d'infanzia. Adotteremo tutti i possibili adattamenti, ma pensare di impedire che i bambini stiano insieme è assurdo Un problema complesso riguarderà poi l'organizzazione dei trasporti con i pulmini e la dislocazione interna dei ragazzi, sempre in merito al distanziamento».

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA