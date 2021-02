LA SCUOLA

ASCOLI Orale ed elaborato scritto: gli studenti del Piceno promuovono la nuova formula della Maturità. Anche per l'esame di Stato 2021 niente prove scritte e commissione interna, ma l'ammissione si deciderà in fase di scrutinio finale.

Alla portata

«Questo tipo di esame è adatto al percorso scolastico che noi studenti abbiamo intrapreso negli ultimi anni, contrassegnato da molte problematiche - afferma Luca Silvestri 18 anni studente dell'istituto Fazzini Mercantini a Grottammare. - In questo particolare contesto, un esame classico sarebbe stato fuori dalla portata della gran parte di noi ragazzi. E se poi ci saranno alcuni studenti che non si sentiranno premiati, o valorizzati, da questo tipo prova, allora devono sapere che saranno le loro conoscenze acquisite nel corso degli anni scolastici a valere come premio per i loro sforzi compiuti».

Soluzione ok

Alessio Poli, 19 anni, rappresentante dell'istituto tecnico Mazzocchi di Ascoli dichiara: «Considerando la situazione in cui ci troviamo, questa formula di esame mi sembra la soluzione migliore per evitare assembramenti e garantire la sicurezza a tutti coloro che ne prenderanno parte. Alcuni maturandi ritengono che puntare sulla tesina sarebbe stato meglio perché comunque avrebbe rappresentato un punto di partenza e sicuramente un appoggio. Molti miei compagni, inoltre, hanno ribadito che con la dad lo studio, e soprattutto i presupposti allo studio, sono passati in secondo piano. Tutto ciò ha portato ad una situazione instabile, in molti hanno dimenticato come si sta a scuola e questo li ha scoraggiati nello studio, ma non per questo hanno avuto meno voglia di impegnarsi. Per quanto mi riguarda ritengo che l'esame di Stato sia importantissimo per coronare un percorso di studi perché racchiude un insieme di nozioni che abbiamo acquisito durante i cinque anni di scuola. In queste condizioni, pertanto, è inevitabile dire che alleggerire la maturità sia un obbligo perché noi studenti, con la didattica a distanza, abbiamo perso argomenti e l'essenza in sé di scuola». Diego Morone, 18 anni, rappresentante del liceo classico e linguistico Stabili-Trebbiani ad Ascoli afferma: «Questa nuova formula di esame di Stato potrebbe essere la soluzione giusta. Per le prove scritte probabilmente non ci sarebbe stata una preparazione adeguata da parte nostra, quindi proponendo un esame incentrato sulla componente orale il problema potrebbe dirsi risolto. La questione adesso è che siano riconosciute come valide le lezioni svolte fino ad ora, anche a distanza, senza dover posticipare il termine dell'anno scolastico al 30 giugno».

Conclusione diversa

Elena Tufoni, 18 anni, studentessa del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto spiega: «Credo che la scelta di non inserire le prove scritte fosse inevitabile. Era impensabile immaginare di affrontare una prova di matematica e fisica dopo tre mesi di didattica a distanza. Certo la didattica a distanza è sicuramente stata una valida alternativa a quella in presenza, ma è comunque risultata purtroppo limitante soprattutto per quanto riguarda le materie scientifiche. Ai noi studenti dell'ultimo anno ci sarebbe piaciuto concludere il nostro percorso scolastico in modo diverso, potendo dimostrare quanto appreso attraverso l'esame tradizionale, ma siamo consapevoli che la situazione è ancora delicata. Dunque non ci resta che affrontare quest'unica prova con la speranza di tornare presto alla normalità».

Luigina Pezzoli

