LA SCOMPARSA

Ha lottato come un leone per anni contro una malattia subdola di cui se ne era occupato con dei progetti mirati quando era un amministratore pubblico. Ma alla fine si è dovuto arrendere e ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere. L'ex assessore Achille Marcucci è morto all'età di 79 anni a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Con lui se ne va un esponente politico di rango della politica ascolana che aveva fatto del suo impegno per la comunità un obiettivo primario. Per oltre un ventennio, a cavallo tra gli anni Ottanta e Duemila, Marcucci era stato un esponente di spicco della Democrazia cristiana, prima, e dell'Udc, successivamente, ricoprendo incarichi di prestigio nel panorama politico ascolano. Con la Dc era stato eletto in consiglio comunale ed era stato chiamato anche a ricoprire incarichi in giunta. Era stato indicato dallo scudocrociato come uno dei componenti del comitato di gestione dell'ospedale Mazzoni a partire dalla metà degli anni Ottanta. Con il suo impegno aveva dato impulso alle scuole di formazione professionale dove lavorava ma il suo impegno era da sempre rivolto al sociale. Fu lui a favorire la nascita e la crescita di molte cooperative sociali che ancora oggi sono attive sul territorio e che continuano svolgere un servizio importante nel tessuto sociale cittadino. Particolarmente incisiva l'azione amministrativa che Marcucci ebbe come assessore ai servizi sociali nella giunta guidata dal sindaco Piero Celani riuscendo ad avviare numerosi progetti importanti soprattutto per l'assistenza e l'aiuto alle famiglie. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio in città e ha scosso il mondo politico ascolano che unanimemente lo ha ricordato e gli ha reso omaggio evidenziandone le sue qualità umane, professionali e di amministratore. Anche il sindaco Marco Fioravanti con un post sui i principali social network ha partecipato al cordoglio dei suoi familiari. In tanti, nelle ultime ore si sono stretti al dolore della moglie Rosita, del figlio Luca e della sua compagna e degli adorati nipoti Alice e Nicolò. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Monticelli.

lu. mi.

