SAN BENEDETTO Il 15 giugno anche il reparto di oculistica tornerà al Madonna del soccorso. Un altro tassello che si aggiunge ai reparti rientrati al nosocomio sambenedettese in queste settimane. Lo stesso giorno riaprirà il centro di unità trasfusionale con potenziamento dei servizi a disposizione dell'Avis.

Il rientro

«Non vedevamo l'ora di tornare spiega il primario di Oculistica Luca Cesari fosse dipeso da noi saremmo già al Madonna del soccorso ma abbiamo dovuto attendere tutte le pratiche di sanificazione come era giusto che avvenisse». Il 15 giugno ripartirà subito l'attività ambulatoriale dell'oculistica, mentre per l'attività chirurgica si dovrà attendere la riapertura delle sale operatorie. «Per i piccoli interventi prosegue Cesari - potremmo appoggiarci alle sale operatorie attigue all'Oculistica, in questo modo nelle prossime settimane riprenderemo la nostra attività a pieno ritmo».

Il centro trasfusionale

Il 15 giugno sarà anche la volta del centro trasfusionale e nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l'Avis di San Benedetto e la vice presidente della Regione Marche Anna Casini che segue da vicino il percorso dell'unità operativa trasfusionale del Madonna del soccorso. Oltre al direttore Cesare Milani, erano presenti il presidente dell'Avis di San Benedetto Bruno Bernabei e il dirigente Marco Lorenzetti. I servizi e gli spazi a disposizione dell'Avis e dei donatori saranno migliorati e ampliati. Tanto che l'Avis ha espresso soddisfazione e ringraziamento alla vice presidente della Regione Marche Anna Casini che in questi giorni, con Marco Lorenzetti, ha seguito il complesso iter che poterà alla riapertura. L'Avis, nel periodo più tragico della pandemia, non è rimasta ferma e il servizio della donazione del sangue è proseguito senza sosta nei locali di via Romagna.

Gli impianti

L'Avis inoltre ha speso oltre 50mila euro per dotare di 34 pompe HP - 30 Wifi il reparto di terapia intensiva Covid del Madonna del soccorso. Per metà giugno è atteso il ritorno anche di ginecologia e Pediatria. Nei giorni scorsi sono rientrati il blocco cardiologico, la geriatria, il reparto di medicina seguiti dalla neurologia e la Stroke Unit così gli ambulatori di Chirurgia, di Ortopedia e l'Oncologia. Quindi a oggi mancano le sale operatorie dove è in corso la sanificazione anche alle condotte aeree, mentre il Pronto soccorso è a pieno regime da settimane.

