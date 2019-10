CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀASCOLI Forte aumento del ricorso alla procedura del fast track, all'ospedale Mazzoni. Da inizio anno al 10 ottobre gli accessi alla fast track sono stati complessivamente 3.331 rispetto ai 3.175 del 2018, sempre riferiti allo stesso periodo. Va precisato che in questo calcolo delle fast track non sono conteggiate le fast track relative agli accessi a Radiologia, per cui quei 3.331 accessi va rivisto verso l'alto. In pratica, se la tendenza di questi primi dieci mesi dovesse mantenersi costante per l'ultimo bimestre dell'anno, a fine...