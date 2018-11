CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIQUALIFICAZIONEASCOLI Palazzo Arengo va avanti sulla rigenerazione di Monticelli, contando soprattutto su quei 18 milioni di euro di finanziamento conquistati attraverso l'apposito bando per periferie, ma qualche difficoltà arriva dai contenuti della nota chiarificatrice dell'Anci sulla questione delle spese anticipate e da anticipare, con i rimborsi governativi che arriveranno solo nel 2019. Il che significa, tradotto in concreto, che ora sui Comuni peserà direttamente, in prima battuta, il costo di quei progetti che si stanno portando...