LA RIPRESA

SAN BENEDETTO Causa le misure previste per il distanziamento sociale le strutture alberghiere lavoreranno al 50%. Alberghi sambenedettesi operativi e pronti ad accogliere i turisti che già dalle scorse settimane hanno iniziato a prenotare. «Poche, invece, le strutture che per quest'anno hanno deciso di non riaprire». È quanto afferma Gaetano De Panicis presidente dell'associazione Albergatori Riviera delle Palme che sottolinea come «La stagione estiva quest'anno sarà sicuramente anomala. Già da qualche settimana abbiamo iniziato a registrare le prime prenotazioni, ma visto il recente sblocco tra le Regioni è ovvio che bisognerà attendere ancora qualche giorno prima che ci sia una maggiore richiesta. Ci sarà affluenza, ma non quella degli anni precedenti, sia per via dell'aspetto economico, alcuni hanno perso il lavoro e stanno affrontando una situazione difficile, sia per timore. Bisognerà continuare a tenere la massima attenzione, adottando tutte le misure richieste».

Last minute

Dato il recente sblocco, per quanto riguarda gli spostamenti, in molto decideranno all'ultimo di andare in vacanza come spiega Flavio Emanuele Ciaralli dell'agenzia Euro 3 immobiliare a Porto d'Ascoli: «Abbiamo iniziato a registrare le prime richieste di case in affitto, soprattutto da parte di famiglie con bambini che provengo sia dal Sud sia dal Nord Italia, per i mesi di luglio ed agosto. Certo è che nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro, dato che soltanto da qualche giorno è possibile spostarsi da una Regione all'altra liberamente». Con il lockdown tante le disdette che anche le agenzie immobiliari hanno riscontrato. «Molti italiani spiega Renato Troiani dell'agenzia immobiliare Troiani a San Benedetto e vicepresidente nazionale Fiaip - avevano prenotato, ma hanno subito disdetto durante il lockdown adducendo tra le varie motivazioni la possibile mancanza di ferie, perché molte aziende prima di metterli in cassa integrazione gli hanno fatto smaltire le ferie. Le prenotazioni non sono molte, si sta navigando a vista, probabilmente gli italiani arriveranno, anche se decideranno all'ultimo momento per motivi economici, cercando buone offerte, e anche per vedere se ci siano delle recrudescenze del Covid19. Sicuramente chi deciderà di trascorre qualche giorno di vacanza, senza andare in albergo ma usufruendo di appartamenti in affitto, si rivolgerà alle agenzie immobiliari che garantiscono una corretta sanificazione e il rispetto delle norme».

Luigina Pezzoli

