COMUNANZA Accordo fra i rappresentanti sindacali dello stabilimento Whirlpool di Comunanza e l'azienda sul protocollo quadro sulle misure di sicurezza sanitaria preventiva anti covid19 ma l'industria non riaprirà almeno fino a martedì. In base a questo accordo, gli stabilimenti, compreso quello di Villa Pera, sarebbero in grado di ricominciare a lavorare. Ancora, però, domani e martedì si sta fermi. Per il 21 l'azienda ha comunicato già un'ulteriore giornata di fermo produttivo. Poi si vedrà. La posizione sindacale è chiara. Non si riparte se prima non c'è un nuovo decreto governativo che autorizza la riapertura anche per questo genere di attività.

Il decreto

L'ipotesi che circola in queste ore è che possa uscire un nuovo decreto già entro la prossima settimana o comunque prima del 3 maggio, quando scadrà quello attuale. Magari un decreto che possa proprio specificare le attività produttive autorizzate a rimettersi in moto specificandole con codice ateco, oppure dando l'ok a quelle aziende, magari sempre di determinati settori, che hanno realizzato un protocollo di sicurezza sanitaria condiviso e firmato dalle sigle sindacali. Questo permetterebbe un rientro anticipato al lavoro rispetto a dopo il 3 maggio.

Il confronto

Comunque i sindacati della rsu comunanzese sottolineano che, anche dopo l'apertura, resterà un confronto giornaliero, sull'adeguata applicazione di queste misure, con una commissione che vigilerà ogni giorno, formata da rappresentanti aziendali e lavoratori. Prima della ripartenza è comunque previsto un sopralluogo in azienda da parte di una commissione creata all'interno dello stabilimento di cui fanno parte componenti di rsu, rls, rspp per i lavoratori e vertici aziendali. Non ancora stabilito se, quando si ricomincerà, rientreranno subito al lavoro tutte le maestranze, solo una parte di esse o in modo graduale e scaglionato.

Le lavatrici

«Riguardo le nuove produzioni di lavatrici e lavasciuga da incasso, previste nel piano industriale i tempi dovrebbero essere rispettati dice Marini della Fiom ma c'è preoccupazione sui volumi, visto che la produzione da incasso va insieme a quella dell'industria del mobile. Se non riparte questa e se non tira il commercio in questo settore ne risentirà anche quello degli elettrodomestici». Per Forti Fim «è un protocollo valido, ed è buona la disponibilità dell'azienda ad apportare continui miglioramenti in itinere qualora siano necessari». Su questo punto anche Bartomioli Uilm sottolinea di aver ricordato ai lavoratori «di segnalare i punti eventualmente deficitari riguardo le garanzie di sicurezza e anche di proporre eventuali idee di miglioramento». Per Capolongo, Ugil, «è un passo avanti per arrivare ad un accordo per ripartire».

