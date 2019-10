CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIPRESA ASCOLI Il Piceno che cerca disperatamente la ripresa economica, alla faccia di sisma e crisi globale, si aggrappa ora alla chance dei bandi in fase di avvio, a quelli in corso e ai relativi finanziamenti o sgravi. E' questo il treno che le imprese del territorio ascolano, - soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni cercano di prendere per provare a reinvestire e creare nuove opportunità anche occupazionali. E tre sono quelli che a stretto giro possono essere ancora accessibili, rispetto ad un'altra serie già avviata nei...