LA RIPRESA

ASCOLI Anche sotto le cento torri, il nutrito esercito delle attività commerciali prova ad armarsi di igienizzanti, mascherine e linee guida da tenere sottobraccio per tentare di riprendere la marcia in questa prolungata guerra contro il Coronavirus. L'obiettivo è cercare di farsi trovare pronti per ripartire dopo un periodo obbligatorio con le serrande abbassate. Ma come si stanno preparando attività di ristorazione e negozi in città? Tutti stanno già mettendo le mani avanti, organizzandosi e incrociando le dita. E intanto ieri il presidente della Regione Ceriscioli ha sbloccato con un decreto la possibilità del cibo d'asporto per ristoranti e attività artigianali del settore food. Secondo le disposizioni del Governo poi dal 4 maggio ripartono le attività manifatturiere, dal 18 i negozi al dettaglio e dal primo giugno i ristoranti.

I ristoranti

Sul fronte ristorazione, i titolari delle attività stanno confrontandosi per capire come muoversi e hanno già provveduto o stanno provvedendo ad acquistare quanto necessario. «Noi ci stiamo preparando per la riapertura spiega Daniele Fabiani, presidente della Fipe Confcommercio che si occupa del settore ristorazione e stiamo organizzandoci, anche attraverso un confronto continuo, per il rispetto della distanza interpersonale di base definita dal decreto in vigore, che è quella di un metro. Ma c'è da capire bene come organizzarsi per una distanza tra le sedie. Anche se ci sono ancora molta perplessità e serve chiarezza. Così come si stanno valutando altri aspetti come l'utilizzo di mascherine da parte del personale, sperando che presto possa diventare inutile. Ci siamo già attivati anche con l'acquisto di igienizzanti che saranno disponibili anche in sala». «Stiamo cercando anche di capire aggiunge Fabiani come dovremo comportarci riguardo l'aspetto che prevede di poter far sedere nello stesso tavolo persone dello stesso nucleo familiare».

I negozi

Anche sul fronte dei negozi, in particolare quelli di abbigliamento, le attività ascolane si stanno organizzando per riaprire. «Per muoverci correttamente spiega Marco Di Sabatino, dell'omonimo punto vendita e presidente dell'associazione di commercianti Wap stiamo seguendo le indicazioni che ci arrivano da chi ha già riaperto i negozi per bambini. Abbiamo quindi già acquistato le mascherine, stiamo predisponendo i gel disinfettanti all'ingresso dei locali e puliremo il negozio due volte al giorno. Inoltre, sarà consentita la presenza di personale in base alle metrature del punto vendita. Altro aspetto importante, nel settore abbigliamento, è quello dell'igienizzazione di tutti i capi che verranno indossati per la prova. Nel nostro negozio utilizzeremo costantemente le cosiddette vaporelle che servono per stirare le tende e risultano efficaci».

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA