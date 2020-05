LA RIPARTENZA

SAN BENEDETTO Ieri la Palazzina Azzurra, martedì il Museo del Mare. I contenitori culturali sambenedettesi tornano operativi dopo i lunghi mesi di serrata generale, imposta dal Coronavirus. Alle 17 di ieri è stato riaperto al pubblico il prestigioso complesso espositivo della Palazzina Azzurra a due passi dal lungomare Nord. Si ricomincia da dove ci si era interrotti, ovvero dalla mostra Nero di seppia su tela di Luciano Prichiò Paolini.

I limiti

Consentito l'accesso ad un massimo di 6 visitatori per volta, muniti di mascherina. La Palazzina rimarrà aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 17 alle 20. «Oltre ad un dovuto risarcimento all'artista che vide improvvisamente sospesa la sua esposizione per cause di forza maggiore - spiega l'assessore alla cultura Annalisa Ruggieri la scelta di riaprire la Palazzina ospitando i quadri di un artista sambenedettese verace è un modo per riannodare simbolicamente i fili del rapporto tra la città e uno dei luoghi più amati. La riapertura della Palazzina all'inizio della stagione estiva è simbolica del desiderio che San Benedetto esprime nel voler ripartire accogliendo nel modo migliore chi vorrà essere nostro ospite, nel rispetto ovviamente delle norme di sicurezza». Sempre l'assessore Ruggieri, annuncia che in occasione della Festa della Repubblica (martedì 2 giugno) tornerà ad accogliere i visitatori anche il Museo del Mare di viale Colombo. Tutte le sezioni apriranno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Gli ingressi

Poi tutti i venerdì, sabato e domenica di giugno sempre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L'ingresso sarà gratuito, ma subordinato all'osservanza di quelle semplici precauzioni, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita, dotarsi di guanti o, in alternativa, di igienizzare le mani (appositi dispenser saranno a disposizione del pubblico), di rispettare un distanziamento interpersonale mai inferiore ad 1,5 metri. Per info, telefonare negli orari di apertura allo 0735-592177, oppure scrivere a musei@comunesbt.it.

Marco Braccetti

