LA RIPARTENZA

ASCOLI Una festa dei lavoratori senza lavoro. Quello odierno non potrà essere un Primo maggio come gli altri, a causa di un'emergenza Coronavirus che ha da tempo costretto alla chiusura forzata molte attività del territorio: «Sarà una ricorrenza diversa e inedita, senza cortei e bandiere nelle piazze» ha spiegato Maria Luisa Ferretti della Cisl. «Lo slogan scelto dai sindacati è Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro. Vogliamo che questa ricorrenza rappresenti un momento di profonda riflessione: tante persone sono purtroppo decedute a causa del virus, tante persone sono morte sul lavoro. E tante persone hanno le loro attività ormai chiuse da troppo tempo. Ecco perché crediamo sia fondamentale ripartire dalla salute e dalla sicurezza delle persone per garantire un futuro a tutto il Paese, ma riteniamo sia altrettanto importante non creare disuguaglianze e sostenere dal punto di vista economico e reddituale imprese e lavoratori».

La sicurezza

Come garantire tutto ciò? In attesa di un incontro con il prefetto i rappresentanti sindacali ne hanno discusso ieri nel corso di una videoconferenza con il vicedirettore di Confindustria Centro Adriatico, Corrado Alfonzi: «Abbiamo voluto capire in che modo le aziende del territorio si stanno preparando alla riapertura del 4 maggio e in che modo le imprese che sono già a lavoro hanno risposto al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione» dice Giuseppe Pacetti della Uil. «Abbiamo evidenziato come sia importante l'organizzazione di comitati aziendali che vigilino sul reale rispetto delle procedure di sicurezza: la nostra preoccupazione è che se non si ripartirà con estrema prudenza, si rischierà di ritrovarsi peggio di adesso. E dopo due mesi di stop delle attività, non possiamo permetterci la creazione di nuovi focolai o una nuova impennata di contagi».

Gli artigiani

Se Confindustria ha evidenziato come siano state già fornite alle varie imprese alcune informazioni utili per una ripartenza in sicurezza e ha confermato come si impegnerà a monitorare la reale organizzazione dei comitati aziendali, i sindacati hanno ricordato anche il fitto dialogo avuto con Cna e Confartigianato: «Nei giorni scorsi abbiamo discusso su quanto concerne artigiani e piccole aziende» ha aggiunto Pacetti. «Anche per loro devono essere applicati protocolli standard di sicurezza, ma in questi casi bisogna far fronte a un problema di costi: tra guanti, mascherine e altri dispositivi si può arrivare anche a una spesa di 5mila euro in un anno. E parliamo di una cifra non trascurabile per il bilancio di una piccola attività». Ecco perché il Primo maggio sarà un momento di riflessione anche per tracciare la futura rotta post-emergenza.

Matteo De Angelis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA