ASCOLI Riparte oggi la stragrande maggioranza delle attività produttive nella zona industriale di Ascoli e il banco di prova da affrontare sarà quello del rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale anti contagio che dovranno essere salvaguardate all'interno delle aziende. « Cerchiamo di partecipare a tutte le fasi di tutela della sicurezza nelle aziende» spiega la segretaria provinciale della Cisl Maria Teresa Ferretti. «Stiamo lavorando alla creazione dei comitati organizzativi aziendali, gli organi preposti al controllo del protocollo di sicurezza recentemente approvato e modificato, mentre per le piccole aziende stiamo lavorando con le nostre rappresentanze interne per verificare i giusti percorsi di sicurezza» aggiunge. «Abbiamo fatto un incontro con gli artigiani e Confindustria per dare i giusti percorsi ad ogni singola attività che sta per riaprire. Bisogna capire come mettere in pratica tutte le direttive a seconda delle varie esigenze aziendali. Mascherine e dispositivi sono importanti ma non bastano» prosegue la segretaria Cisl.

«Abbiamo un ottimo rapporto con la Prefettura, ma noi puntiamo maggiormente sulla questione della collaborazione con le aziende, perché in questa fase c'è bisogno della condivisione. Bisogna unire le esigenze e ricordare che le spese per la sicurezza possono essere detratte al 50%» spiega Ferretti. «Sarebbe utile mettere insieme tutte le problematiche che vengono rilevate e trovare un percorso comune. La salute e la responsabilità ci consigliano che questo è il tempo di collaborare, perché la sicurezza non è un costo: un focolaio che dovesse nascere all'interno di un'azienda sarebbe un danno catastrofico».

Anche la Uil chiede tutele per i lavoratori all'interno delle imprese. «Da tempo stiamo predicando che le ditte che riaprono devono mettersi in regola con i protocolli anche aggiungendo altre regole» spiega il segretario provinciale della Uil Giuseppe Pacetti. «Tornano a lavoro 4,5 milioni di persone in tutta Italia ed è nel sommo interessa dell'imprenditore mettere in pratica il protocollo, perché se il virus entra in azienda sono guai» evidenzia Pacetti. «Ci siamo confrontati anche con Confindustria, cercando di raccomandare tutti ad un alto senso di responsabilità dentro e fuori dall'azienda, perché, in questa fase servono comportamenti prudenti» spiega il segretario Uil. «In tutte le aziende bisogna attivare il Comitato aziendale per la sicurezza dei lavoratori che deve essere l'organo principale di controllo - sottolinea Pacetti- Pensiamo anche che gli imprenditori devono confrontarsi con i dipendenti e fornire suggerimenti utili a tutti. Purtroppo ci sono dei settori che risentiranno maggiormente la crisi; parliamo del turismo e della ristorazione» spiega l'esponente Uil. «Credo che per il futuro serviranno meno globalizzazione, più impegno per una sanità migliore, lavoro per i giovani e per le donne, ma anche la diminuzione delle tasse e la lotta contro l'evasione fiscale - conclude Pacetti - per non parlare della semplificazione burocratica: l'Italia deve diventare più snella, sopratutto se vuole ripartire».

