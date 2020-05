LA RIPARTENZA

ASCOLI Nonostante tutto, in una città colpita da un uno-due micidiale come terremoto e Coronavirus, il commercio piegato in due e in grande difficoltà, sotto le cento torri, lancia qualche segnale positivo. In netta controtendenza. E questo perché c'è chi non demorde e decide di investire nell'apertura di nuove attività proprio sotto le cento torri, emergenza permettendo. E' il caso dell'apertura di diverse attività sia in centro che in quartieri periferici come Monticelli. Nel cuore della città, infatti, con tempistiche diverse, si alzeranno le serrande in diverse zone, sia nel settore food che in altri settori. Luci che si accenderanno, dunque, in uno scenario che, con lo stop forzato per il Coronavirus, appare ancora buio e incerto. Anche se i prossimi giorni saranno importanti in vista delle possibili riaperture a partire dal 18 maggio per i negozi e da giugno (salvo anticipazioni) per i pubblici esercizi.

Nuove aperture

La voglia di investire e credere ancora in una città come Ascoli dal punto di vista commerciale, porterà all'apertura di nuove attività. Innanzitutto, come già anticipato, un nuovo negozio di abbigliamento che ha risposto all'avviso dell'Arengo sarà inaugurato nei locali al piano terra di palazzo Pacifici affittati per 6 anni con possibilità di rinnovo per altri 6. Altra apertura in arrivo riguarda la nuova gelateria-yogurteria Qui si gode, in piazza Roma. Sempre in pieno centro, è previsto a breve un importante investimento per una nuova attività nel settore del food in corso Trieste. Altra apertura in arrivo a Monticelli, in largo dei Mandorli, per un'attività nel settore non alimentare, con una superficie complessiva di 1.149 metri quadrati, gestita da un imprenditore cinese. Più a lungo termine, invece, l'apertura di una attività gastronomica nelle antiche botteghe del chiostro di San Francesco.

La mozione

Intanto, sul fronte delle misure per aiutare le attività commerciali esistenti, l'Arengo e tutte le forze politiche stanno ragionando e vagliando varie ipotesi. In tale direzione, il Pd con i consiglieri Ameli, Frenquellucci e Procaccini ha predisposto e poi integrato una mozione con la quale si propongono, quali misure, l'annullamento di almeno 2 dodicesimi dei tributi locali partendo dalla Tari per tutte le attività chiuse per la pandemia, ma anche la deroga ai limiti di occupazione del suolo pubblico gratuita per gli esercenti. Inoltre, il Pd propone un protocollo con le associazioni di categoria per interventi diretti del Comune per sostegno sugli affitti e la sanificazione, oltre all'apertura di un dialogo con i proprietari che affittano locali alle attività per una dilazione dei pagamenti. Infine, si propone di chiedere alla Saba un abbattimento delle tariffe orarie a 50 centesimi.

Luca Marcolini

