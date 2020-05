LA RIPARTENZA

ASCOLI Lunedì 25 maggio. È questo il termine ultimo entro cui, secondo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, deve essere consentita la ripresa delle attività nelle piscine. Ma senza un protocollo ufficiale da parte del Governo, le strutture del territorio non possono far altro che restare in stand by: «Ho già fatto centinaia di preventivi, ma senza regole certe parliamo del nulla» l'amaro commento di Attilio Garbati, proprietario della società Sport Smile che gestisce le piscine di via Spalvieri ad Ascoli e via della Rinascita a Grottammare.

Le misure

«Sto preparando diverse misure di sicurezza per i nostri clienti, ma ci sono ancora troppe incertezze. Faccio un esempio: il termoscanner sarà obbligatorio? Devo saperlo, perché il costo per l'acquisto si aggira tra i 2mila e i 4mila euro. Di certo non posso mettere una persona che dalle 8 alle 22 misura la temperatura a ogni cliente. E poi le barriere in plexiglass per la reception, i distributori igienizzanti, le mascherine per tutto il personale: ho calcolato un costo tra i 10mila e 15mila euro a impianto per la riapertura delle nostre piscine. Ma non posso fare acquisti senza avere certezze sulle misure da rispettare. Noi siamo pronti e disposti a riaprire, ma serve un protocollo ufficiale da parte del Governo». Anche perché ci sono circa 50 dipendenti tra le piscine di Ascoli e Grottammare che sono ormai a casa da oltre due mesi: «Qualcuno ha ricevuto i 600 euro di marzo, altri ancora nulla. Una ragazza ha appena un centinaio d'euro sul conto corrente, non sa come pagare le bollette e cosa mangiare. Chi li aiuta? In questo periodo di chiusura, senza incassare neppure un centesimo, noi abbiamo avuto spese per 50mila euro». Ecco perché serve urgentemente un protocollo del Governo, visto che al momento le piscine possono fare affidamento solo su alcune linee guida dettate dalla Federnuoto. Tra queste rientra anche la misura relativa alla densità di affollamento in vasca, calcolata con un indice di sette metri quadrati a persona

Le regole

«Far rispettare queste distanze ai bambini non sarà facile» ha aggiunto Garbati. «Nel frattempo però leggiamo articoli di esperti sanitari che assicurano che per uccidere il virus basta andare in piscina dove c'è cloro. Quindi ci facciano sapere quali misure vanno rispettate, perché poi in acqua la sicurezza è garantita. I parametri di cloro nelle vasche vengono controllati costantemente, anche gli spogliatoi sono sicuri: al massimo due persone ben distanziate - su ogni panchina, armadietti personali, doccia con acqua e sapone prima di entrare in vasca e poi doccia finale in cabine separate con paravento. Nonostante le spese che dovremo affrontare, noi siamo pronti per ripartire. Ma serve un protocollo definitivo» ha concluso Garbati.

Matteo De Angelis

