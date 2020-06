LA RIPARTENZA

ASCOLI Il mese di giugno porta con sé una buona notizia che in molti stavano aspettando. Le piscine di Ascoli e di Grottammare (entrambe gestite dalla Sport Smile, con la didattica affidata alla Nuovo Mondo Acquatico) riaprono al pubblico. Oggi e domani la riapertura è prevista solo per il nuoto libero (giornalieri e abbonati), mentre da mercoledì (orario 8-21) ripartiranno tutte le attività sospese dal 9 marzo e sarà riaperto al pubblico anche il bar interno. Oggi le due piscine saranno aperte dalle 8 alle ore 21, mentre domani (giornata festiva) gli impianti saranno accessibili solo tra le ore 8 e le 13. Le segreterie osserveranno i medesimi orari di apertura.

I corsi

«Da mercoledì - afferma il gestore Attilio Garbati - ripartiranno i corsi per bambini e per adulti, le attività acquatiche prenatali, l'acquababy, l'acquagym e anche i sub hanno già chiesto di potersi tornare ad allenare in vista delle prossime uscite in mare, mentre invece non si è mai fermata l'attività di riabilitazione fisioterapica. Di solito questo era per noi un periodo che precedeva la chiusura estiva - prosegue - mentre invece adesso è una nuova riapertura che ci serve per comprendere quale sarà la reazione del pubblico alle nuove regole. Noi abbiamo creato in entrambi gli impianti percorsi a norma, sanificazioni, distanziamenti nelle docce e negli spogliatoi e inoltre non abbiamo mai spento gli impianti così che le vasche saranno già perfettamente alle temperature di 28 gradi per quella del nuoto, 29° per quella del fitness e 31° per quella di ambientamento, che è poi quella che ci crea più difficoltà per l'adeguamento alle regole (alcune di esse sono assurde e creano solo confusione), ma siamo abbondantemente oltre i livelli richiesti».

I voucher

Per ovviare alla problematica del rimborso delle quote già pagate, il Dpcm ha previsto la creazione di voucher da poter spendere entro l'anno, in modo da non perdere i soldi versati, mentre al momento non si hanno notizie delle colonie estive di Force e Rotella che abitualmente frequentavano le piscine. «Questi impianti finora hanno dato lavoro a circa cinquanta persone - conclude Garbati - ma al momento non siamo in grado di sapere quanti ne utilizzeremo. Sarà determinante la risposta della clientela, che magari sceglierà la piscina per sfuggire alle stringenti norme che sono state emanate per le spiagge. Per i corsi ripartiremo da zero».

Sandro Benigni

