ASCOLI Dopo il picco di affluenza registrato con la riapertura, i centri estetici e parrucchieri accusano ora un lieve calo. «Manca la frequenza e la costanza che si registrava prima della pandemia». È quanto afferma Francesco Cannella dell'omonimo salone moda capelli a Porto d'Ascoli che spiega: «Rispetto all'inizio, ovvero con la riapertura subito dopo il lockdown, c'è sicuramente stato un piccolo calo dell'affluenza. Alcuni clienti si arrangiano a casa magari facendosi aiutare dalla propria amica o partner. Ovvio che dato il periodo estivo c'è un po' di ripresa con l'arrivo dei turisti, ma non abbiamo i ritmi lavorativi che si avevano prima della pandemia. Comunque i clienti sono abbastanza diligenti nel rispettare le varie normative, come indossare la mascherina. Certo ogni tanto capita qualcuno che ne è sprovvisto, ma noi provvediamo subito a fornirgliene una».

Rispetto delle norme

Operatori del settore che non mancano di far rispettare tutti i comportamenti volti a limitare la diffusione del virus come sottolinea Giacinta Fracassa del centro estetico Settimo cielo a Castel di Lama: «Le clienti rispettano i protocolli imposti dalla legge ed io come titolare non permetto l'accesso nel mio locale senza dispositivi di protezione individuale. Sono molto severa in questo, la mascherina deve coprire bene la bocca ed il naso. Importante anche far rispettare la distanza sociale di sicurezza. C'è stata una lieve diminuzione nella richiesta di alcuni trattamenti come massaggi corpo e viso dove il contatto è più prolungato, soprattutto anche in merito al mantenimento delle distanze. Ne deriva che gli incassi sono minori in proporzione alla diminuzione degli stessi trattamenti».

L'igiene prima di tutto

Affluenza inferiore del 40% rispetto all'anno precedente è quanto registra Patrizia Latini dell'omonimo centro estetico ad Ascoli. «Tutte le persone che entrano nel mio centro commenta - prima di varcare la soglia d'ingresso, sono già munite di mascherina che copre completamente naso e bocca e che non toglieranno fino a quando non se ne andranno. Inoltre faccio indossare il sovrascarpe e disinfettare le mani. Anch'io durante il lavoro indosso la mascherina, per tutto il tempo, così come i guanti, oltre a disinfettare costantemente le mani. Non appena esce il cliente, e prima di iniziare la prossima seduta, sanifico gli ambienti».

Le istruzioni

Clienti rispettosi delle norme di sicurezza previste dal Dpcm è quanto riscontra Flavia Maurizi del centro estetico Jeunesse a Pagliare del Tronto: «L'affluenza c'è, anche se inferiore agli anni precedenti a causa della mancanza di cerimonie e dunque per via del Covid 19. Di conseguenza anche gli incassi che registriamo sono inferiori, ma se pensiamo al lockdown che abbiamo affrontato nei mesi di marzo, aprile e maggio sicuramente possiamo essere soddisfatti. La maggior parte della clientela rispetta le norme di sicurezza, soltanto alcuni non lo fanno. In quest'ultimo caso siamo costretti ad istruire all'ingresso nonostante le varie affissioni che abbiamo alle pareti riguardanti le norme da rispettare».

Qualche timore

Tiziana Stagno del centro Primadonna parrucchieri nel quartiere di Borgo Solestaafferma «Attualmente il lavoro è sceso molto rispetto all'anno scorso. Sia perché c'è una minore affluenza in generale sia perché possiamo servire meno clienti. Usiamo rigorosamente tutti i dispositivi di protezione come da protocollo e devo dire che le clienti rispettano volentieri le regole, anche se molti ancora hanno timore. Ed ecco che il nostro compito, oltre a garantire professionalità, è supportare e infondere sicurezza all'interno del nostro salone. Ci riusciamo ma a discapito dei numeri che sono inevitabilmente sconfortanti».

Luigina Pezzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

