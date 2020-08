LA RIPARTENZA

ASCOLI Con le pellicole di ultima uscita i cinema del territorio riaprono le porte al pubblico. Amanti dei film che non si lasciano intimorire dall'uso della mascherina, che si può togliere una volta raggiunta la propria postazione e per tutta la durata del film. «Abbiamo riaperto al pubblico da pochi giorni e sono molto soddisfatto del riscontro. Le persone aspettavano da tempo di poter tornare al cinema». È quanto afferma Paolo Ferretti del cinema Odeon di Ascoli e del Multiplex di Città delle Stelle di Ascoli. Tra i film in programmazione al Multiplex, che ha riaperto al pubblico lo scorso 19 agosto, Volevo nascondermi diretto da Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue che dopo essere stato pochissimi giorni in sala a marzo, è uscito alla vigilia della quarantena, adesso è tornato nei cinema. «Al Multiplex sono operative circa la metà delle sale, dato che molti film stanno uscendo in questi giorni. Ad esempio c'è una grande attesa per Tenet di Christopher Nolan in uscita il 26 agosto, per quel giorno riapriremo anche il cinema Odeon ad Ascoli. Per evitare assembramenti e nel rispetto di tutte le misure anti Covid abbiamo diviso, con dei percorsi, l'entrata e l'uscita».

Attenti alle regole

I gestori, dunque, hanno messo in atto tutte le misure previste dal decreto come la collocazione di dispenser, distanziamento, sanificazione una volta al giorno degli spazi comuni e delle sedie, e l'obbligo di indossare la mascherina fino a quando non si raggiunge la propria postazione. Con l'uscita dell'ultima creazione della Pixar si è alzato ieri il sipario al Cinema Margherita di Cupra Marittima come spiega Caterina Di Girolami: «Ieri sera abbiamo proiettato l'ultima pellicola di animazione in uscita Onward - Oltre la magia, film d'animazione del 2020 realizzato dai Pixar Animation Studios e diretto da Dan Scanlon. Per un pubblico più adulto invece è in sala Volevo nascondermi, film anche questo appena distribuito. Insomma con le nuove uscite abbiamo deciso di riprendere la nostra attività al Cinema Margherita. Nel mese di luglio abbiamo tenuto aperto la sala nei fine settimana con film già usciti. Alcune pellicole hanno attirato di più, altre meno. Lavoriamo adottando tutte le misure previste dal protocollo». Intanto a San Benedetto ci sono delle trattative in corso.

Le trattative

Il cinema resta al Palariviera anche dopo l'uscita dell'Uci che ha abbandonato ufficialmente la struttura di Porto d'Ascoli, a riguarda Fausto Calabresi precisa: «Ci sono delle trattative per trovare un nuovo gestore. Noi pensiamo che per il mese di ottobre la situazione si normalizzi. Ovvio che l'Uci non ci sarà, ma noi stiamo vagliando ogni possibilità per riaprire un importante presidio di cultura nel territorio».

Piceno chiuso

Saracinesca abbassata al Nuovo cineteatro Piceno come spiega la responsabile della programmazione Ina Komino: «Siamo chiusi da marzo e riapriremo direttamente in autunno, comunque ne sarà data comunicazione ufficiale. Ovviamente saranno messe in atto tutte le misure previste dal protocollo».

Open air

In attesa della riapertura del cinema teatro Concordia di San Benedetto, proseguono le proiezioni della rassegna Il cinema d'amare presso il giardino ex Gil in via Sforza. «Il cinema teatro sarà pronto alla ripartenza nelle prossime settimane, nel rispetto delle regole che vengono individuate - spiega l'assessore alla Cultura di San Benedetto Annalisa Ruggieri e sempre nel rispetto delle normative siamo riusciti a garantire il cinema in estate presso il giardino UniCam. Sono molto soddisfatta per la risposta del pubblico e dunque per la realizzazione del cartellone estivo. Un segnale importante per la nostra città che ha rivisto il cinema sia in centro e sia in estate».

Luigina Pezzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA