LA RIPARTENZA

ASCOLI Al gelato non si rinuncia, anche se il Coronavirus ha modificato il modo di consumarlo. Si preferisce da asporto da gustare a casa che al cono da mangiare sul posto come spiega Maria Crispino della gelateria Nucci in via Napoli ad Ascoli: «Passata l'emergenza Covid, e un primo periodo di consegne a domicilio commenta abbiamo ripreso la nostra consueta attività di lavoro al pubblico. Da subito abbiamo notato un cambiamento soprattutto sul tipo di consumazione del prodotto, ovvero sono pochi i clienti che richiedono coni o coppette da consumare subito, mentre in molti acquistano il gelato d'asporto. Questa tendenza è progressivamente aumentata, ciò significa che nonostante il periodo di crisi economica, i clienti sono disposti ancora a spendere se si tratta di prodotti di qualità. Resta pertanto la diffidenza del pubblico a consumare sul posto, nonostante abbiamo allestito dei tavolini per le consumazioni».

La consegna a domicilio

Tanti i gelatai che nella prima settimana di maggio, dopo il lockdown, hanno ripreso la propria attività ma con la con consegna a domicilio come afferma Roberto Cicconi titolare dell'attività Cristal bar gelateria a Grottammare. «Subito dopo la chiusura abbiamo ripreso con il take away, che si è rivelata una buona esperienza, per poi riaprire al pubblico dal 18 maggio. Stiamo riscontrando nelle giornate di sabato e domenica un'affluenza al bar gelateria come gli altri anni. Meno persone nei giorni infrasettimanali, comunque stiamo mantenendo gli stessi orari che avevamo prima dell'emergenza sanitaria, naturalmente abbiamo ridotto il personale e insieme a mio fratello Andrea cerchiamo di coprire tutte le ore lavorative. Quest'ultimo fine settimana è stato buono, abbiamo notato nuovi turisti. Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le partite Iva della nostra zona».

I corsi

Per la ripartenza, e dunque per adottare tutte le misure richieste dai vari decreti, fondamentali per gli addetti ai lavori sono stai i corsi promossi da esperti del settore. A riguardo Fernando Virgili della gelateria Il Ghiottone a Porto d'Ascoli commenta: «Siamo ripartiti il 4 maggio con gli asporti, mentre il 18 maggio abbiamo riaperto al pubblico. Ovviamente prima abbiamo provveduto a regolarizzare tutto secondo quanto richiesto dalle normative previste dal nuovo protocollo sicurezza Covid 19. Molto utili a riguardo sono stati i webinar, ma soprattutto le informazioni costanti che riceviamo dalla Cna Picena. Abbiamo adottato un sistema diverso sugli orari perché il flusso soprattutto all'inizio era cambiato. Ad esempio per quanto riguarda la chiusura serale, se prima capitava di terminare anche intorno alla mezzanotte adesso è diverso, ci sono meno persone in giro, soprattutto la sera tardi. In questi ultimi giorni sembra di vivere una maggiore normalità. Rimaniamo positivi ed ottimisti per la stagione».

Conseguenze economiche Valentina Ferri della gelateria Cico Blu in viale Marconi ad Ascoli parla di conseguenze economiche devastanti. «A causa della pandemia sono saltate tutte le feste ed i ponti di aprile e maggio, senza incassare praticamente niente. Attualmente manteniamo gli stessi orari di prima, ma con affluenza minore di circa il 30, 40%, in particolare la sera dopo cena sono pochi quelli che escono». Ottimista il maestro Ennio Cannella della gelateria Zenzero&Cannella al centro commerciale al Battente ad Ascoli. «Dalla metà di aprile abbiamo ripreso con l'asporto. Speriamo che il peggio sia passato, lavoriamo con forza e passione per riprenderci al più presto possibile. Ci siamo organizzati con iniziative pubblicitarie ed offerte rivolte ai nostri clienti, e anche se l'affluenza non è la stessa di prima siamo ottimisti».

Luigina Pezzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA