LA RINASCITAASCOLI Dopo vari tentativi e annunci, che hanno attraversato diverse legislature, adesso l'Arengo sblocca definitivamente, con il via libera della giunta, la vecchia questione della riqualificazione e rivitalizzazione del chiostro di San Francesco attraverso la definizione del progetto di sistemazione delle vecchie botteghe e la predisposizione di un nuovo avviso pubblico per l'affidamento in gestione a privati interessati. Il tutto con l'obiettivo di riaprire in uno dei punti nevralgici del centro storico ascolano alcuni...