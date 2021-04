LA RINASCITA

In merito agli scenari per la ricostruzione, illustrati nella riunione che si è tenuta ieri, è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Arquata il modulo che i residenti della frazione di Pescara del Tronto possono stampare e utilizzare per indicare la propria scelta. Il modulo, compilato e sottoscritto, va trasmesso al Comune, anche a mano, entro venerdì 16 aprile insieme ad una fotocopia del documento d'identità del dichiarante. In caso di invio via mail l'indirizzo è info@comune.arquatadeltronto.ap.it, con l'oggetto della che mail è Modulo preferenza scenario Pescara - nome cognome del dichiarante. Il sindaco Michele Franchi ha commentato così l'assemblea che si è tenuta, in via telematica, tra il Comune di Arquata e i residenti di Pescara: «È stato un incontro molto importante, per Pescara del Tronto e per le altre zone perimetrate che, nelle prossime settimane, seguiranno il percorso tracciato dalla frazione più colpita. I sei scenari proposti, nati dalle segnalazioni dei cittadini, sono stati condivisi all'unanimità dal consiglio comunale in un'ottica di percorso partecipativo che riteniamo fondamentale. Le stelle polari che muovono l'azione del Comune sono due: l'ascolto di tutti e la sicurezza».

