L complesso iter per la ricostruzione di Arquata e delle sue frazioni va avanti senza sosta: domani sarà la volta della proposta del Programma Straordinario di Ricostruzione, per il capoluogo, uno dei punti più colpiti dal sisma del 2016. L'incontro pubblico, in modalità telematica, sarà aperto alla partecipazione attiva dei soggetti interessati mentre sarà visibile a tutti gli altri, senza possibilità di intervenire, grazie alla diretta sulla pagina Facebook del Comune. L'evento avrà inizio alle 16 e vedrà la partecipazione, oltre ai rappresentanti delle associazioni, del vicesindaco facente funzioni Michele Franchi, del commissario alla ricostruzione on. Giovanni Legnini e del sub commissario ingegner Fulvio Soccodato. Interverranno Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Guido Castelli, assessore regionale con delega alla ricostruzione, l'ingegner Stefano Babini, direttore Usr Marche, l'ingegner Andrea Crociani, dirigente dell'Usr Marche, Andrea Spaterna, presidente del parco nazionale Monti Sibillini, Tommaso Navarra, presidente del parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Marta Mazza, soprintendente Sabap Marche e Sergio Fabiani, presidente della Provincia.

