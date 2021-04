È stato formalizzato ieri l'avvio del «Contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia», con una dotazione di 160 milioni di euro e finalizzato a sostenere la crescita economica delle aree colpite dal sisma. A comunicarlo è una nota della struttura commissariale che fa capo a Giovanni Legnini. Le aree di intervento individuate sono cinque: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali. Altro passo avanti in ottica ricostruzione per Arquata del Tronto. L'ultima novità riguarda lo sblocco di una situazione di stallo che interessava diverse aree del territorio comunale e decine di relativi progetti. Si tratta di abitati non ricadenti all'interno delle zone perimetrate, non vincolati al filone dei Piani urbanistici attuativi, che non avevano ancora visto partire i cantieri a causa di alcune criticità idrogeologiche meritevoli di approfondimenti. Ebbene, l'iter è arrivato a compimento e il commissario straordinario Giovanni Legnini, con il decreto numero 176, ha dato l'ok definitivo alla ricostruzione anche in queste zone. A rivedere la luce sono le porzioni extra perimetrazione di Pretare, Piedilama e Vezzano, oltre alla frazione di Camartina. Tutta la soddisfazione del sindaco facente funzioni, Michele Franchi, nel suo intervento: «Gli approfondimenti conoscitivi per queste zone erano stati richiesti tempo fa e in particolare a porre l'attenzione su di essi era stato l'ex commissario Piero Farabollini. Gli studi geologici, volti a verificare l'effettiva stabilità del terreno nelle porzioni di territorio interessate, erano stati portati avanti in stretta collaborazione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e dai nostri tecnici. La loro approvazione ha aperto le porte al decreto del commissario Legnini che ha sbloccato la ricostruzione nelle aree interessate».

