Da ogi entra in vigore l'ordinanza 108 del commissario alla ricostruzione Legnini sui i compensi per i professionisti, domanda semplificata per i danni lievi, superbonus 110% per integrare il contributo. Potranno così essere applicate ai progetti della ricostruzione privata le nuove tariffe professionali dell'equo compenso, ridotte del 30%, introdotte dal decreto legge 104/2020, con le modalità definite nella convenzione condivisa con la Rete delle professioni tecniche, viene spiegato dalla struttura commissariale. «Il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione, insieme alle disposizioni introdotte per agevolare la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura semplificata di recupero e rapido esame delle vecchie domande giacenti da tempo - ha detto Legnini - rispondono all'esigenza di accelerare la presentazione dei progetti, velocizzarne l'esame e per tale via far finalmente partire la ricostruzione del Centro Italia». «Sarà inoltre molto più agevole evitare gli accolli di spesa a carico dei cittadini mediante l'utilizzo del super sismabonus», ha aggiunto. «Le nuove tariffe - ha sottolineato il commissario - erano attese da tempo dai professionisti, e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la presentazione dei progetti e si aprano i cantieri».

