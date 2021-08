LA RICORRENZA

Grandi festeggiamenti per il decennale della Docg offidana. L'evento Cin Cin Offida si è tenuto nel chiostro dell'enoteca regionale dove 15 cantine hanno proposto degustazioni agli avventori. «Ringrazio i turisti e tutti gli appassionati del settore commenta l'assessore al turismo, Cristina Capriotti - che sono venuti a trovarci all'enoteca regionale di Offida. Con Cin Cin Offida, oltre a omaggiare un grande risultato che si ottenne dieci anni fa, abbiamo voluto regalare la scoperta di un territorio attraverso un suo prodotto identificativo quale l'Offida Docg, offrendo un'esperienza della cultura locale per acquisire il senso autentico di un luogo. Ora - prosegue - sono già in cantiere altre progettualità che ci piacerebbe sviluppare sul turismo del vino. Il Piceno è un territorio ricco e il fare rete tra diverse realtà riteniamo sia la chiave vincente e necessaria. Ringrazio le cantine che hanno partecipato e gli intervenuti istituzionali che assieme a noi hanno festeggiato il prezioso traguardo». «Una bella festa di compleanno che Offida voleva e doveva celebrare al meglio - sottolinea l'assessore all'agricoltura Maurizio Peroni. Una giornata per rimarcare la simbiosi tra il territorio piceno e l'enologia, un binomio che può dare ancora molto e che può crescere insieme attraverso la certificazione dei tanti prodotti di qualità che vengono prodotti».

