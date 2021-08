La ricorrenza

VENAROTTA Sono passati sette anni da quel tragico pomeriggio in cui due Tornado dell'Aeronautica militare partiti dall'aeroporto di Ghedi per una missione di addestramento si scontrarono in volo nei cieli tra frazione ascolana di Casamurana e quelle di Venarotta di Poggio Anzù e Gimigliano. Nella terribile esplosione dei due aerei, morirono i due equipaggi: il capitano pilota Mariangela Valentini, il capitano navigatore Piero Paolo Franzese, il capitano pilota Alessandro Dotto e il capitano navigatore Giuseppe Palminteri. Alla cerimonia di commemorazione voluta dall'amministrazione comunale di Venarotta che si è svolta a Gimigliano dove è stato eretto un monumento in ricordo delle vittime, oltre al sindaco di Venarotta Fabio Salvi, ai rappresentanti del 6^ Stormo dell'Aeronautina e delle associazioni militari; le autorità civili e militari del territorio piceno, non sono voluti mancare i genitori dei capitani Valentini e Dotto che hanno presenziato alla funzione religiosa e alla successiva deposizione della corona di alloro. «Sono già passati sette anni da quel tragico giorno ma il ricordo è ancora vivido - ha detto il primo cittadino di Venarotta Fabio Salvi -. A seguito di quella tragedia, si sono creati dei legami molto forti tra la comunità venarottese e i familiari delle vittime e anche con l'Aeronautica militare. Continueremo a tenere sempre vivo il ricordo dei quattro ufficiali deceduti nel tragico incidente e a commemorare la loro memoria».

