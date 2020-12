LA RICORRENZA

Spegne oggi 100 candeline la signora Luigia Benigni, detta Gina. Di origini castignanesi, ma nata ad Ascoli, trascorreva insieme ai fratelli le estati a Spelonga dove conobbe Aleandro Allevi che sarebbe diventato suo marito. Convolarono a nozze nella chiesetta di Sant'Agata a Spelonga. Ha sempre coltivato la passione per la montagna e per i funghi (i familiari assicurano che quando trova un porcino si commuove). Aleandro, conosciuto da tutti come Nino, stimato avvocato del foro di Ascoli, era un alpino. Insieme decisero di progettare e costruire la baita a Forca di Presta, vicino al rifugio Ana. Rimasta vedova molto presto, a 58 anni, ha continuato a curare la passione per la montagna e quando può se ne va a Forca di Presta per sentirsi più vicina al suo Nino. Altra passione, che ha contagiato la sua numerosa famiglia, è quella per il gioco del burraco. La sua forza è la sua voglia di fare: divora libri enormi per tenere la mente attiva e sveglia, fa il cruciverba, non sta ferma un attimo e fino a qualche anno fa andava in vespa e con la moto da trial del figlio Roberto, ex sindaco di Ascoli. La genetica ha comunque un suo peso nel raggiungimento di questo traguardo: sua zia Rosetta è vissuta 105 anni, mentre le altre zie sono quasi tutte arrivate a 100. Ha ancora una sorella, Marcella, di 93 anni, mentre l'altra sorella Maria è morta a 98. La festeggiano i figli Giovanni, Roberto e Gisella; le nuore Sandra e Donatella, il genero Sergio, i nipoti Maria Giovanna, Francesco Aleandro, Maria Francesca, Aleandro, Stefania, Tullia e Susanna; i pronipoti Gian Filippo, Gian Paolo, Lorenzo, Paolo Mario, Alice, nata da un paio di settimane, Emma, Agata e Tommaso.

