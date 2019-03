CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RICONVERSIONEASCOLI Sarà direttamente lo Stato, attraverso il ministero per l'ambiente, ad occuparsi della bonifica della vasca di prima pioggia all'interno dell'area ex Carbon per la quale, nella precedente legislatura, erano stati stanziati circa 7 milioni di euro. Con il risultato di stoppare la sanzione europea già prevista per l'area inquinata, a ridurre gli investimenti privati per la bonifica e, quindi, a consentire una riduzione delle volumetrie abitative da realizzare. Il finanziamento che la Regione ha rimesso al Governo senza...