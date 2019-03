CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RICONVERSIONEASCOLI Nell'attesa dell'annunciato commissario governativo per lo sblocco della bonifica, con annessa dote finanziaria pari a oltre 7 milioni di euro, Restart si prepara dal punto di vista organizzativo e finanziario a sostenere questo passaggio storico per l'area ex Carbon che prevede, dopo i lavori sulla famigerata vasca di prima pioggia (inquinata e quindi sanzionata dall'Unione europea con una maxi-multa) l'avvio della bonifica su tutta l'area dell'ex stabilimento. Un'operazione da 35 milioni di euro che richiede, in ogni...