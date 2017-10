La ricetta di Ubaldi «La ricostruzione fattore importante per il Pil del Piceno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOMINAASCOLI Massimo Ubaldi è il nuovo presidente della Sezione costruttori Edili di Confindustria Centro Adriatico. Lo ha eletto l'assemblea annuale della Sezione con una nutrita e rinnovata partecipazione di imprese che lo ha indicato all'unanimità. Ubaldi ricorda che «le aziende della nostra Sezione sono circa 70 ma noi puntiamo a tornare alla quota pre crisi. È un momento in cui serve concretezza per portare a casa risultati. Da una disgrazia qual è il terremoto, abbiamo una grande opportunità per poter competere con i migliori...