La regina delle Marche accende cori e ricordi

Cori, sorrisi, musica, ricordi ed emozioni, tanta beneficenza e grande voglia di stare insieme: tutto questo è stata la 4° Festa del Picchio, svoltasi ieri in Piazza Arringo al termine del match tra Ascoli e Benevento. La sconfitta in campo della squadra di mister Sottil è stata l'unica nota stonata di una giornata che ha visto il popolo ascolano tornare a riunirsi e abbracciarsi, sempre nel rispetto delle normative in vigore. Sciarpe e bandiere hanno colorato il centro storico cittadino, alla presenza di bambini, adulti e anziani vestiti in maglia bianconera. Nessuno è voluto mancare all'appuntamento: da patron Pulcinelli ai rappresentanti del club, dal sindaco Fioravanti all'assessore allo sport Stallone. Fino ad arrivare ai tifosi bianconeri, che hanno risposto presente all'appuntamento organizzato dagli Ultras 1898 e gli altri gruppi della Sud. Grandi applausi per i bambini delle zone terremotate e per ragazzi e ragazze delle squadre giovanili, spazio a emozioni e ricordi quando sul palco sono saliti vecchie glorie e componenti della famiglia del Presidentissimo Rozzi. In tanti hanno acquistato un pezzo di Curva Sud da custodire gelosamente in casa, prima del culmine della serata con la presentazione ufficiale della prima squadra dell'Ascoli. La regina delle Marche siamo noi il coro ripetuto a gran voce e che ha messo fine alla festa.

Matteo De Angelis

