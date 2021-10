LA REAZIONE

L'eco degli attacchi alla sede nazionale della Cgil a Roma arriva anche nel Piceno: presidio ieri mattina anche davanti alla sezione ascolana del sindacato, in viale Costantino Rozzi. Tanti attivisti, delegati e sostenitori si danno appuntamento per manifestare contro gli assalti violenti, avvenuti nel corso dei cortei dei No Green pass nella capitale: nell'Ascolano sedi Cgil mobilitate anche ad Offida e a San Benedetto. «Manifestiamo anche qui in seguito ai fatti di Roma: sono stati attacchi fascisti, contro la democrazia, contro i lavoratori. È necessaria una risposta forte e concreta da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Noi ci saremo sempre, non arretreremo di un passo», dichiara la segretaria generale Cgil, Barbara Nicolai. Nel frattempo per sabato prossimo è stata indetta una manifestazione unitaria, insieme a Cisl e Uil, a Roma, per il lavoro, la democrazia e dire no alla violenza. «Invitiamo tutti a scendere in piazza il 16 ottobre per una mobilitazione nazionale e antifascista», aggiunge la Nicolai. «Sono qui per portare la mia solidarietà al sindacato dopo gli assalti squadristi alla sede nazionale della Cgil. Presidi come questo sono importanti. Vogliamo esprimere la nostra indignazione nei riguardi di quanto accaduto a Roma: attacchi fascisti e violenti in sedi istituzionali dove si difendono i diritti dei lavoratori. È inaccettabile. Il popolo della sinistra deve cominciare a farsi sentire in maniera forte e determinata, deve ricompattarsi per difendere la democrazia e i diritti dei lavoratori. La responsabilità è anche di parte della destra che ha cavalcato la pancia degli italiani, promettendo, millantando e amplificando l'odio», afferma la consigliera regionale Pd, Anna Casini. Insieme a lei, presenti alla manifestazione di solidarietà della Cgil anche il segretario comunale dem Angelo Procaccini e il capogruppo del Pd ascolano Francesco Ameli.

