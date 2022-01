Dopo la pausa natalizia, stasera, alle ore 21, al PalaFolli, torna la rassegna di teatro Ascolinscena con lo spettacolo in concorso Una volta nella vita, divertentissima e originale commedia, a tratti surreale e grottesca, a volte malinconica e riflessiva messa in scena dalla compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma. La storia di svolge in un obitorio e quattro cadaveri sono sotto le lenzuola, tutti si svegliano e vogliono scappare da quel posto convinti di non essere quello che sono. I morti litigano, fanno pace, provano una seduta spiritica, tentano di rubare una macchina, tentano di capire come sono finiti in quel posto ma soprattutto fanno ridere. Si ride della morte e della vita che fu e si trova anche il tempo di commuoversi. Una volta nella vita è l'ultimo spettacolo in concorso della quattordicesima edizione di Ascolinscena che il 12 febbraio assegnerà i premi decisi dalla giuria e dal pubblico abbonato. Prima della serata finale, la rassegna ospiterà, il 29 gennaio, il debutto di Tutti nell'armadio della Compagnia dei DonAttori che insieme a Castoretto Libero, Li Freciute e la Compagnia dei Folli organizza Ascolinscena, realizzata anche grazie al contributo di Uilt Marche (Unione italiana libero teatro) e di Fainplast. Per l'accesso al teatro è richiesta esibizione di green pass rafforzato e l'uso della mascherina Ffp2, anche durante lo spettacolo.

