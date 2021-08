LA RASSEGNA

Non si ferma la macchina organizzativa di Ascoliva Festival, la manifestazione gastronomica che si terrà in piazza Arringo dal 14 al 23 agosto. Il Villaggio dell'Oliva ospiterà gli stand dei produttori di olive ascolane del Piceno Dop (che prepareranno altri 12 piatti locali di alta qualità): Fattoria Case Rosse, La Bottega di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Macelleria gastronomia Clerici Giovanni e figlie, O-live. Saranno presenti, inoltre, spazi destinati a espositori di prodotti tipici. Tra le iniziative, il 16 agosto è prevista la gara delle massaie solitamente partecipatissima - che premierà chi preparerà nell'area eventi, le migliori olive ripiene ascolane secondo la ricetta tradizionale. A decretare il vincitore una qualificata giuria. Il 20 agosto, sempre nell'area eventi, si terranno le Olimpiadi dell'Oliva. Una sfida tra i visitatori del villaggio che vorranno sottoporsi a divertenti prove come riuscire a mangiare il maggior numero di olive in un certo tempo senza usare le mani. Un evento apprezzato dai turisti presenti. Infine, nella serata conclusiva, il 23 agosto, verrà assegnato il Premio Ascoliva 2021 a personaggi o imprese locali che durante l'anno, non solo nel settore enogastronomico, abbiano contribuito a promuovere il territorio.

