In questo periodo di chiusura e difficoltà per il teatro e il mondo della cultura, gli organizzatori della Rassegna Teatrale Ascolinscena hanno lavorato per selezionare gli spettacoli che andranno in scena al PalaFolli di Ascoli Piceno appena sarà possibile.

Tra gennaio e febbraio , sono stati visionati i lavori teatrali giunti come risposta al bando di concorso aperto lo scorso maggio e a cui hanno partecipato 30 compagnie da tutta Italia.

Ascolinscena è la rassegna di teatro amatoriale che si svolge ogni anno al PalaFolli organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli. La rassegna è sempre andata in scena tra novembre ed aprile, ma le difficoltà di questo periodo hanno convinto gli organizzatori a posticiparla, nell'attesa di tempi migliori. Tra i 30 lavori giunti, sono stati selezionati cinque spettacoli di Ascolinscena:

Una volta nella vita Bottega dei Rebardò (Roma)

E fuori nevica Compagnia Ci Credo (Macerata), Da giovedì a giovedì Compagnia Il Focolare (Loreto AN)

Le prenom Cena tra amici Gruppo Teatrale Tempo (Carugate MI)

L'amico Sancio Laboratorio Minimo Teatro (Ascoli Piceno). Il cartellone sarà arricchito anche da due nuovi spettacoli fuori concorso delle compagnie organizzatrici e dalla serata finale che, da ormai tre anni, è abbinata al concorso Avis in corto.

