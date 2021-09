LA QUINTANA

Si terrà venerdì, alle 21, allo Squarcia, la 27° edizione del Palio degli arcieri. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere il 23 luglio ma, a causa delle restrizioni per il covid, si è deciso di posticiparla. Ci saranno tre arcieri in gara per ogni Sestiere e una sfida che si sviluppa attraverso quattro specialità: il tiro allo scudo, il tiro al bastone, il tiro alle tavole e il tiro al pendolo. Per assistere alla gara occorre rivolgersi al proprio sestiere oppure alla segreteria della Quintana, via mail lasciando nominativo e numero di telefono. Si potrà prenotare entro domani. Ogni sestiere avrà a disposizione 60 biglietti da distribuire ai propri appartenenti. Gli ingressi sono contingentati e limitati solo all'area tribune: si potrà accedere presentando il green pass o il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Quintana. «Ci saranno molti stimoli per quella che è una gara della ripartenza. Ci sarà un agonismo maggiore ma sempre nel rispetto della fedeltà sportiva - sottolinea il maestro arciere Raimondo Cipollini. - Nel 2019 c'erano circa duemila persone ad assistere: non erano poche, un segno che la gara piace molto. Speriamo anche che il tempo possa reggere. Mi è dispiaciuto che i musici e gli sbandieratori non hanno potuto fare le loro manifestazioni ma loro avevano delle difficoltà in più. Noi abbiamo sempre seguitato a gareggiare perché abbiamo dei parametri diversi, ma dovremo stare attenti a seguire le norme che esistono già». Per Sant'Emidio gli arcieri prescelti sono Roberto Canala, Roberto Capponi e Luigi Sacripanti. Fabio Cipollini, Rocco Palumbi, Chiara Piccinini e Lucia Piccinini (riserva) saranno i partecipanti per la Piazzarola. Anna Poli, Antonio Vagnoni, Giuliano Scancella difenderanno i colori di Porta Romana. Mauro Ciarrocchi, Leonardo Ciannavei e Fabio Di Pietro sono i titolari scelti da Porta Tufilla, con Daniele Marinucci e Annalisa Gricinella riserve. Per Porta Maggiore ci saranno Giuseppe Cambiotti, Valter Di Pietrantonio, Luigi Margio, Marcello Di Lorenzo e Simone Gezzi. Infine, Porta Solestà sceglie oggi i tre titolari tra i cinque Robin Hood in squadra che sono Moreno Mascaretti, Mirko Mascaretti, Alessandra Nardinocchi, Andrea Senesi e Roberto Mindoli.

