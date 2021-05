LA QUINTANA

Alessandro Forgione, ascolano di 26 anni, si aggiudica il bando per realizzare il Palio della Giostra della Quintana in notturna del 10 luglio. La realizzazione del Palio Sbandieratori e Musici e di quello degli Arcieri, è stata affidata all'ascolana Irene Ciarrocchi, di 26 anni. Questi i nomi che la commissione esaminatrice, composta dal professor Stefano Papetti, il maestro Paolo Lazzarotti e il presidente del Consiglio degli anziani, Massimo Massetti, ha selezionato fra quelli pervenuti. Unica anticipazione sulle opere, che verranno da oggi stesso messe in realizzazione, è che come stabilito nel bando, troveremo una citazione dedicata alla rinascita e la resilienza del popolo piceno.

Ieri è iniziato, al campo dei giochi, il primo stage dedicato a Eventi storici e di tradizione, sotto la supervisione del direttore di gara della Quintana, Maurizio Celani. Dodici i ragazzi che vi prendono parte: Maicol Stipa, Lucrezia Capriotti, Sara Balestra, Giorgia Desideri, Rebecca Mestichelli, Edoardo Celani, Eleonora Lattanzi, Elisabetta Marini, Sofia Sirocchi, Diana Bartolomei, Sara Marchei e Giorgia Traini. Lo stage si conclude oggi con il sindaco Marco Fioravanti che consegnerà gli attestati di frequenza. Sabato e domenica, infine, altra sessione di prove per cavalli e cavalieri dei sestieri a porte chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA