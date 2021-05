LA QUINTANA

Oggi e domani, al campo dei giochi, si effettuano le visite dei cavalli da parte dell'equipe della facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo, guidata dal professor Lucio Petrizzi, in vista delle due giostre. Si comincia oggi con Porta Romana, Piazzarola e Porta Solestà. Il sestiere rossazzurro presenta i purosangue inglese Nata's Jam di 9 anni, con cui il confermato Lorenzo Melosso ha vinto l'ultima Giostra, quella dell'agosto 2019, Spetenca di 8 anni, Magic Strike di 7 anni e Genoria di 11 anni. L'arme biancorossa, con il rientrante Nicholas Lionetti, sottopone a visita l'anglo arabo Plutarco de Bonorva, di 12 anni e i purosangue inglese Carpe Diem di 4 anni, Folletto e Caimano, entrambi di 5 anni. L'intenzione è di far esaminare anche l'altro purosangue inglese, Con il cuore, di 8 anni. Questo avverrà probabilmente a Teramo perché nel weekend è consentito valutare l'idoneità, al massimo, di quattro cavalli per sestiere. Il sestiere gialloblu presenta Love Story, purosangue inglese di 10 anni, con cui il confermato cavaliere Luca Innocenzi vinse a luglio 2019, l'anglo arabo Tajika di 9 anni e i purosangue inglese Dolce Brigitte e Katy way entrambi di 6 anni. Dopo i test sui cavalli potrà avere luogo la terza sessione di prove a porte chiuse.

Domani, è la volta di Sant'Emidio, Porta Maggiore e Porta Romana. Il sestiere rossoverdi, con il debuttante umbro Pierluigi Chicchini, farà esaminare i purosangue inglese Sera d'estate di 10 anni, Look Amazing di 6 anni, China Girl di 9 anni e Il predatore di 8 anni. Questi ultimi due hanno già saggiato la pista ascolana con Porta Tufilla e Piazzarola. I cavalli appartengono alla scuderia Isola Azzurra di Castel di Lama di Massimiliano Ferri che dispone anche di altre due cavalcature. Il sestiere neroverde, con il confermato Mattia Zannori, porta a visita i purosangue inglese Non succederà più e Anima Ribelle, entrambi di 6 anni, Tuttavia di 11 anni e West Grove di 10 anni. Infine, l'arme rossonera, con il confermato Massimo Gubbini, farà esaminare i purosangue inglese Trentino di 8 anni, Botteghe Oscure di 5 anni, Un Uomo Felice di 4 anni e Giulia e le stelle di 11 anni. Dopo le visita, via alle prove in pista.

