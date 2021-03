LA QUINTANA

Profumo di Quintana allo Squarcia dopo un anno di stop per la pandemia. Ieri si è svolta le prime sessione di prove in vista delle due Giostre del 2021. Impegnati tre sestieri. Sant'Emidio ha aperto la stagione. Nelle due ore a disposizione, il cavaliere Pierluigi Chicchini ha mosso quattro cavalcature. È stata poi la volta di Mattia Zannori di Porta Maggiore che invece ne ha messe in pista un paio. Infine, Massimo Gubbini di Porta Tufilla, anche lui con due cavalli. Questa prima prova ha rappresentato un momento atteso dai quintanari e soprattutto segna un bel punto a favore di cda, presieduto da Massimo Massetti, e sestieri che, superando vari ostacoli, sono riusciti ad organizzare l'appuntamento. Oggi tocca a Porta Romana con Lorenzo Melosso (ore 9-11), Piazzarola con Nicholas Lionetti e col vice Raul Spera (12-14) e Porta Solestà con Luca Innocenzi (15.30-17.30). «Ho visto cavalli ben allenati - ha affermato il direttore di gara, Maurizio Celani - e tutti i cavalieri hanno destato una buona impressione, nonostante lo stop di due anni. La pista ha tenuto bene, dopo il complesso lavoro di manutenzione. Ringrazio il geometra del Comune Domenico Tosrti e gli operai che hanno lavorato in maniera egregia».

