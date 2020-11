LA QUINTANA

L'ex cavaliere di Porta Romana, il faentino Massimo Montefiori, vincitore di tre palii i rossazzurri ricorda Cesare Fabiani, il gonfaloniere del sestiere dell'Unicorno, di recente scomparso. «Avevo sentito il caro amico Cesare solo cinque giorni prima che se ne andasse, ci sentivamo spesso al telefono. La distanza non ha mai spento la nostra amicizia, iniziata 43 anni fa quando arrivai per la prima volta al sestiere di Porta Romana per la mia prima Quintana. Da quel giorno con Cesare è iniziato un rapporto fraterno; nel sestiere si viveva in amicizia, eravamo una famiglia e lui non mancava mai. Cesare era una persona di cuore, credeva nei legami e ci teneva. Il nostro ha continuato ad esistere con lo stesso entusiasmo e lo stesso piacere di sentirci, nonostante fossero trascorsi tanti anni e fossero sempre più rare le occasioni per rivederci. Di Cesare ricordo la passione, condivisa insieme, per il sestiere, per la Giostra. Era benvoluto da tutti, faceva allegria. Ho sempre apprezzato il suo esserci sempre, il suo continuare a mantenere vivo il nostro rapporto di amicizia. Mi addolora il pensiero di non poterlo più sentire, di aver perso questo legame con una delle esperienze di vita più belle. Il mio legame con Ascoli era anche lui, tra i più simpatici ed allegri. La notizia della sua scomparsa mi ha scosso, ho perso un amico. Faccio le mie sentite condoglianze ai parenti e saluto gli amici del sestiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA