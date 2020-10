La Provincia autorizza i nuovi indirizzi È tutta un'altra musica al liceo classico

IL PIANO

ASCOLI Il Covid non frena la razionalizzazione della rete scolastica. Il consiglio provinciale ha approvato all'unanimità il nuovo piano provinciale per l'anno scolastico 2021 - 2022 «Si è provveduto a disegnare la rete scolastica del Piceno, nel quadro di un equilibrio territoriale tra i presidi scolastici, assicurando tutela ed attenzione alle istanze perorate dalle istituzioni scolastiche insediate presso il territorio provinciale» ha evidenziato il Presidente della Provincia Sergio Fabiani.

I corsi

L'assise ha accolto le richieste formulate dalla preside Marina Marziale, dell'Ipsia Guastaferroi per l'istituzione dei corsi tecnici di Meccanica, meccatronica ed energia- articolazione energia e di Elettronica ed elettrotecnica- articolazione automazione, assenti nel novero dell'offerta formativa caratterizzante la rete scolastica provinciale, presenti soltanto a Fermo, Recanati, Fabriano, Jesi e dunque tali da assicurare rilevanti opportunità per la comunità studentesca picena. La dirigente Marziale ha espresso «piena soddisfazione per le scelte operate dalla Provincia nel personale convincimento che gli indirizzi approvati potranno garantire un significativo arricchimento dell'offerta formativa del territorio, in linea con quanto richiesto dal mercato del lavoro, oltre ad un ottimale impiego delle risorse umane, delle infrastrutture e del capitale esperenziale maturato dalla scuola nei suoi 50 anni di attività».

L'indirizzo musicale

La delibera inoltre, ha data attuazione all'impegno stabilito lo scorso anno con decreto del presidente della Provincia, avente per oggetto la sezione musicale del liceo musicale e coreutico presso il liceo classico Stabili di Ascoli Piceno. Nel 2019 infatti, si assumeva di rinviare al 2020 la valutazione circa l'attivazione di tale nuovo corso presso lo Stabili, poiché interessato da lavori di consolidamento antisismico sostenuti dall'istituzione provinciale. È stata approvata anche l'aggregazione dei plessi scolastici di Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto all'ISC di Spinetoli e dato il via libera alle proposte di attivazione di due corsi ad indirizzo musicale: uno presso l'Istituto comprensivo Nord e l'altro presso l'Isc Sud , entrambi di San Benedetto del Tronto. Sempre in tema rete scolastica l'assemblea ha infine approvato all'unanimità la mozione, promossa dalla maggioranza consiliare, che esprime contrarietà rispetto alla decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale di non assegnare la prima e la terza classe al liceo classico Montalto di Marche, invece di avvalersi delle deroghe a cui l'Istituto scolastico avrebbe diritto.

La mozione

«La Provincia ritiene tale provvedimento gravemente lesivo del diritto degli studenti oltre che del tessuto sociale della comunità di Montalto Marche si legge nella mozione ed impegna il Presidente della Provincia ad attivarsi presso la Regione Marche, l'Ufficio scolastico regionale e in tutte le sedi ritenute opportune allo scopo di revocare tale diniego e di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni affinché il Liceo Classico Montalto di Marche possa ricostituire la prima e terza classe».

