CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTAASCOLI In via Napoli, lato ovest, nel tratto di strada tra via III Ottobre e via Serafino Cellini, lungo il marciapiede spartitraffico, uno dopo l'altro, otto grandi esemplari di leccio e di pino, in questi ultimi anni seccati, sono stati tagliati. Nonostante le segnalazioni alle varie istituzioni avvenute nel tempo, nessuno si è preoccupato di stabilirne la causa. All'amministrazione comunale, comunque, non è parso il vero di tale avvenimento e invece di porsi la domanda del perché le piante si siano seccate e fare le analisi...