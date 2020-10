LA PROTESTA

ASCOLI Finalmente crescono a vista d'occhio, in pieno centro, i cantieri di una ricostruzione che sembra prendere corpo dopo tanta attesa. Ma proprio questo proliferare di lavori nel cuore della città sta paradossalmente creando problemi ai residenti. Per chi abita in alcune zone, infatti, è diventato complicato e a volte addirittura impossibile trovare un parcheggio sulle strisce gialle. Una criticità che vede ora l'amministrazione comunale mettere sul tavolo della trattativa con la Saba una soluzione per andare incontro alle esigenze dei residenti del centro. L'idea del sindaco Marco Fioravanti, con richiesta già inoltrata alla Saba stessa, è quella di ottenere per i residenti l'utilizzo dei posti blu senza pagare in una fascia oraria serale più ampia di quella attuale, ovvero da una certa ora tra tardo pomeriggio e sera fino alla mattina dopo. Anticipare, dunque, l'orario per poter sostare sul blu, col permesso, senza ticket. Concedendo anche l'utilizzo per i residenti del parcheggio dell'Università.

Il dialogo

«In questi giorni, - conferma il sindaco Fioravanti - in concomitanza con la necessaria apertura di nuovi cantieri in centro storico per la messa in sicurezza di edifici pubblici e privati, alcuni residenti stanno subendo dei disagi causati dalla riduzione del numero di parcheggi loro riservati. Come amministrazione, siamo ben consapevoli delle difficoltà e ci siamo subito attivati nelle sedi opportune proponendo alla Saba alcune possibili soluzioni. In attesa di una risposta, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ribadiamo che devono coesistere due esigenze ugualmente necessarie: la velocizzazione della ripartenza post-sisma e la garanzia di un sufficiente numero di stalli di sosta per i residenti del centro».

Le aree

Sono diverse, di fatto, le zone del centro storico interessate dal problema. Tra queste, la zona transitabile vicino all'ex Carisap e la zona di via Sacconi (dove si sta ragionando anche su una modifica con spostamento del varco elettronico), ma anche la zona di via della Rimembranza. E a conferma del problema basti pensare che i posti disponibili nel nuovo parcheggio di San Pietro in castello sono sempre occupati.

Le soluzioni

La soluzione che l'Arengo vuole mettere in campo, coinvolgendo la Saba, è come detto quella di ampliare la fascia dal tardo pomeriggio o sera alla mattina successiva nella quale i residenti possano parcheggiare gratis sugli stalli blu. Perché proprio la fascia serale è quella in cui diventa più difficoltoso trovare posti liberi proprio per il rientro di molti residenti dal lavoro. Una richiesta che varrebbe fino alla definizione della trattativa complessiva con la stessa Saba, tenendo conto che l'amministrazione comunale intende ridurre il pesante debito vantato dalla società di gestione della sosta, ma al tempo andare incontro alle esigenze dei residenti e ridurre le attuali tariffe orarie degli stalli blu. Una quadratura del cerchio per la quale le trattative sono riprese e sono tutt'ora in corso. Altra soluzione che il sindaco Fioravanti intende mettere in campo, nello specifico per il problema in via della Rimembranza, è quella di mettere a disposizione dei residenti anche il parcheggio dell'Università finora utilizzabile soltanto per le esigenze dell'Ateneo.

Luca Marcolini

