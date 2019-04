CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAASCOLI Bici e pedoni dovranno transitare insieme in un passaggio strettissimo sotto il cavalcavia di via della Repubblica. E la cosa proprio non va giù ai rappresentanti dell'associazione Amici della bicicletta, pronti a recarsi sul posto per evidenziare le carenze di quel nuovo tratto di pista ciclabile che dovrebbe collegare viale Indipendenza con il ponte di San Filippo. E adesso, dopo i dossi, finisce sotto esame anche quel tratto ciclabile nella zona tra la Questura e il cavalcavia. Con l'indice dei ciclisti puntato anche...