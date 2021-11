LA PROTESTA

Nel centro storico di Ascoli infuria la guerra fra piccioni e baristi. Da quando gli avventori dei locali si siedono fuori dalle attività per consumare a causa del Covid, i volatili sembrano essersi moltiplicati. E a rimetterci sono sia i clienti che i proprietari dei locali. Davanti ad una simile situazione i clienti, indispettiti, spesso minacciano di andarsene. Ma preoccupa anche il fatto che gli uccelli possano essere portatori di malattie, con lo staff di bar e ristoranti impegnato con il disinfettanti dopo il loro passaggio. Il fenomeno non è nuovo ma è diventato preoccupante negli ultimi tempi in quanto ad aggressività. In passato l'Arengo le aveva provate tutte - dalla presenza del falco pellegrino alle mangiatoie poste all'Annunziata ma ogni espediente ha fatto cilecca. «La situazione è sempre più insostenibile, sono diventati molesti al punto di apparire pericolosi» esordisce Mauro Giorgi, che spesso consuma il caffè nei tavoli all'aperto della piazza ed è inquietato dal fenomeno, che vede i volatili non solo per nulla intimoriti, ma pronti a beccare nei piatti e nei bicchieri in cui le persone stanno consumando. «Oggi i piccioni sono molto più aggressivi di qualche anno fa» riferisce Gregorio De Angelis della caffetteria Yoghi in piazza Arringo, dichiarandosi preoccupato anche per via di un fenomeno che non lascia liberi di agire, perché controllato da tantissimi animalisti che tendono a proteggere e tutelare l'animale anche quando è nocivo. «La colpa è di chi offre il cibo agli uccelli, pur sapendo di non doverlo fare perché è vietato: così li abitua» spiega la badante polacca Bogdana Kieslowski, accusando sue colleghe di fare proprio questo. «La soluzione? Ci deve pensare l'amministrazione comunale, dando da mangiare ai piccioni un tipo di grano in grado di sterilizzarli» dichiara senza incertezze Primo Valenti, il titolare di Lorenz Cafè, confermando come la presenza dei piccioni in piazza del Popolo si sia trasformata progressivamente in un assedio. Una consuetudine che non fa bene al turismo e che è diventata anche molto costosa per i commercianti in fatto di danni provocati dai temerari pennuti.

fi. fe.

