Protestano i detenuti del carcere di Marino. Da quasi una settimana i reclusi nella sezione alta sicurezza hanno iniziato una contestazione pacifica nei confronti della direzione del carcere poichè non sarebbe stato permesso loro di effettuare i colloqui visivi con i familiari. Stando ad alcune indiscrezioni che trapelano dalla casa circondariale sembrerebbe che i detenuti nelle scorse settimane avessero ottenuto rassicurazioni che dal primo luglio avrebbero potuto rivedere i parenti. Ma così non è stato e a quel punto sarebbe iniziata la protesta seppur pacifica. Da almeno quattro giorni hanno iniziato a sbattere pentole e posate contro le sbarre delle celle oppure battere con decisione contro gli spioncini delle porte blindate al mattino, al pomeriggio e anche alla sera. Lo stato di agitazione dei carcerati nasce anche dal fatto che in altri istituti di pena dello stesso provveditorato Emilia Romagna e Marche hanno ripristinato i colloqui. Anche in qualche carcere delle Marche è possibile per i detenuti rivedere i propri familiari mentre in quello di Marino del Tronto ancora non è stato disposto un simile provvedimento facendo scattare la protesta. Preoccupati della situazione che si è venuta a creare all'interno della casa circondariale anche alcuni i sindacati degli agenti lamentano le condizioni difficili in cui sono costretti a lavorare.

